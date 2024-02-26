Чурилина Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: (Чурилина) Ульяна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Чурилин Николай Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чурилин Спиридон Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Чурилин Андрей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чурилин Михаил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Чурилина) Ирина Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чурилин Козьма Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834