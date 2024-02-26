Чурилина Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: (Чурилина) Ульяна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чурилин Николай Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чурилин Спиридон Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чурилин Андрей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чурилин Михаил Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Чурилина) Ирина Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чурилин Козьма Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Иван Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1834

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