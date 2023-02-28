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Чибриков Данил Трофимович

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Место рождения

Сасово, город Сасово, Рязанская область

Дата рождения

25.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.02.1913

Сын: Чибриков Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибриков Филипп Данилович

Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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