Чибриков Данил Трофимович
Место рождения
Дата рождения25.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1913
Сын: Чибриков Тимофей Данилович
Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибриков Филипп Данилович
Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Чибрикова Неонила Михайловна
Смерть
Неизвестно