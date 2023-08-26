Floch Alexandre Victor
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1859
Отец: Floch Jean-Louis
Мать: Floch Marie Theodorine
Бракосочетание
21.01.1886
Brest
Рождение ребёнка
03.12.1889
Мать ребёнка: Floch Celestine Jeanne Louise
Brest
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Jeanne Lucie
Мать ребёнка: Floch Celestine Jeanne Louise
Работа или профессия
Неизвестно
Brest
Mécanicien au port
Смерть
Неизвестно