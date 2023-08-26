Floch Alexandre Victor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFloch Alexandre Victor

Floch Alexandre Victor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1859

Отец: Floch Jean-Louis

Мать: Floch Marie Theodorine

Бракосочетание
21.01.1886

Жена: Floch Celestine Jeanne Louise

Brest
Рождение ребёнка
03.12.1889

Сын: Floch Mathurin Baptiste

Мать ребёнка: Floch Celestine Jeanne Louise

Brest
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Jeanne Lucie

Мать ребёнка: Floch Celestine Jeanne Louise

Работа или профессия
Неизвестно
Brest
Mécanicien au port
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close