Щербакова (Соловьёва) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Яков Васильевич
Мать: Соловьёва Наталия
Рождение ребёнка
31.03.1957
Сын: Щербаков Леонид Никитович
Отец ребёнка: Щербаков Никита
Рождение ребёнка
18.07.1959
Дочь: Нина Никитична
Отец ребёнка: Щербаков Никита
Рождение ребёнка
15.01.1962
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Щербаков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Никита