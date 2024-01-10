Щербакова (Соловьёва) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Соловьёва) Анастасия Яковлевна

Щербакова (Соловьёва) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Яков Васильевич

Мать: Соловьёва Наталия

Рождение ребёнка
31.03.1957

Сын: Щербаков Леонид Никитович

Отец ребёнка: Щербаков Никита

Рождение ребёнка
18.07.1959

Дочь: Нина Никитична

Отец ребёнка: Щербаков Никита

Рождение ребёнка
15.01.1962

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Щербаков Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Никита

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close