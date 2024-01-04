Гурбик (Ходот) Васса Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ходот Евдоким Никитич
Мать: Ходот Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
26.01.1890
Рождение ребёнка
02.12.1898
Отец ребёнка: Гурбик Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1900
Отец ребёнка: Гурбик Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1903
Сын: Гурбик Феодосий Степанович
Отец ребёнка: Гурбик Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно