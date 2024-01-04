Гурбик (Ходот) Васса Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурбик (Ходот) Васса Евдокимовна

Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ходот Евдоким Никитич

Мать: Ходот Пелагея Алексеевна

Авдеевка, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Гурбик Степан Григорьевич

Купчичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1898

Сын: Гурбик Савва Степанович

Отец ребёнка: Гурбик Степан Григорьевич

Купчичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1900

Сын: Гурбик Федор Степанович

Отец ребёнка: Гурбик Степан Григорьевич

Купчичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1903

Сын: Гурбик Феодосий Степанович

Отец ребёнка: Гурбик Степан Григорьевич

Купчичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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