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Цалоев Самир Петрович
Цалоев Самир Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Цалоев Петр Кузьмич
1902 г.р.
Мать
Гуржибекова Надежда Алексеевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Цалоев Петр Кузьмич
Мать:
Гуржибекова Надежда Алексеевна
Смерть
1936
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