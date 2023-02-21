Цалоев Самир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цалоев Самир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Цалоев Петр Кузьмич

Мать: Гуржибекова Надежда Алексеевна

Смерть
1936
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