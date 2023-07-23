Королев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1942
Дата смерти23.07.2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Королева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Королева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Мария Ивановна
Смерть
23.07.2023
с. Красное, Грачёвский район, Ставропольский край