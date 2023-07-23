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Королев Юрий Александрович

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

25.08.1942

Дата смерти

23.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1942

Отец: Королев Александр Константинович

Мать: Королева Таисия Сергеевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Королева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Королева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Мария Ивановна

Смерть
23.07.2023
с. Красное, Грачёвский район, Ставропольский край
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