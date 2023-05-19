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Литинский Иосиф Иванович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.01.1883 ст.

Жена: Литинская Мария Павловна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.

Сын: Литинский Иван Иосифович

Мать ребёнка: Литинская Мария Павловна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.

Сын: Литинский Степан Иосифович

Мать ребёнка: Литинская Мария Павловна

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Мария Михайловна.
Смерть
Неизвестно