Литинский Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1883 ст.
Жена: Литинская Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1884 ст.
Мать ребёнка: Литинская Мария Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.
Сын: Литинский Степан Иосифович
Мать ребёнка: Литинская Мария Павловна
Мать записана как Мария Михайловна.
Смерть
Неизвестно