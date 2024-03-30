Лившитц (Козлова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
06.10.1831 ст.
6 котября 1831 г. в доме прихожанина московского 3-й гильдии купца Макария иванова сына Иларионова, у квартирующей госпожи, в отсутствии мужа её надворного советника Димитрия Алексеевича сына Козлова,... Показать все
Крещение
25.10.1831 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно