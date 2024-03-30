Лившитц (Козлова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лившитц (Козлова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.10.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1831 ст.

Отец: Козлов Дмитрий Алексеевич

Мать: Козлова Екатерина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
6 котября 1831 г. в доме прихожанина московского 3-й гильдии купца Макария иванова сына Иларионова, у квартирующей госпожи, в отсутствии мужа её надворного советника Димитрия Алексеевича сына Козлова,... Показать все
Крещение
25.10.1831 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лившитц Доминик Адольфович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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