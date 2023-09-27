Пивкин Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1984
Рождение ребёнка
12.10.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2017
Дочь: Пивкина Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности