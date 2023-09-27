Пивкин Сергей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкин Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1984

Отец: Пивкин Геннадий Викторович

Мать: Пивкина Ерохина Наталия Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.2011

Сын: Пивкин Егор Сергеевич

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Рождение ребёнка
26.11.2017

Дочь: Пивкина Полина Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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