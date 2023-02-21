Лопатышкин Павел Михайлович
Место рожденияСвердловская область, Нижне-Тагильский район
Дата рождения1912
Дата смерти31.07.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лопатышкин Михаил
Мать: не указана
Свердловская область, Нижне-Тагильский район
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург, Капитан медицинской службы, командир санитарной роты 176 стрелковой дивизии
Смерть
31.07.1944
КФССР, п. Секренвара
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
КФССР, п. Секренвара