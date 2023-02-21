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Лопатышкин Павел Михайлович

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Место рождения

Свердловская область, Нижне-Тагильский район

Дата рождения

1912

Дата смерти

31.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лопатышкин Михаил

Мать: не указана

Свердловская область, Нижне-Тагильский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немилова Нина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург, Капитан медицинской службы, командир санитарной роты 176 стрелковой дивизии
Смерть
31.07.1944
КФССР, п. Секренвара
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
КФССР, п. Секренвара
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