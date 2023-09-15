Диденко Леонид (Николай)
Место рождения
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти14.03.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
Отец: Диденко Николай Семенович
Мать: Диденко Анна
Рождение ребёнка
04.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Лина Терентьевна
Баку, Азербайджан
Развод
Неизвестно
Жена: Диденко Лина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диденко Лина Терентьевна
Смена имени
Неизвестно
Поменял имя на Николай
Смерть
14.03.1968
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область