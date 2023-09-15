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Диденко Леонид (Николай)

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Место рождения

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

14.03.1968

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Диденко Николай Семенович

Мать: Диденко Анна

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Лина Терентьевна

Баку, Азербайджан
Развод
Неизвестно

Жена: Диденко Лина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко Лина Терентьевна

Смена имени
Неизвестно
Поменял имя на Николай
Смерть
14.03.1968
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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