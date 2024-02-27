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Козлова Миланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Иванова Козлова Федосья Стефановна

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Козлова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Козлов Василий Степанович

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1908

Сын: Козлов Егор Степанович

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1911

Дочь: Козлова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Козловв Анна Степановна

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.12.1917

Сын: Козлов Николай Степанович

Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович

Большие Валговицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1946

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