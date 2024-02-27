Козлова Миланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Иванова Козлова Федосья Стефановна
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Козлова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Козлов Василий Степанович
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
20.04.1908
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
11.08.1911
Дочь: Козлова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Козловв Анна Степановна
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Рождение ребёнка
29.12.1917
Сын: Козлов Николай Степанович
Отец ребёнка: Козлов Стефан Константинович
Смерть
1946