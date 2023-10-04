Семиколенных Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Семиколенных Игнатий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Семиколенных Ираида Васильевна
Мать ребёнка: Семиколенных Клавдия Филлиповна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Семиколенных Николай Васильевич
Мать ребёнка: Семиколенных Клавдия Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980