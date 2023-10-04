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Семиколенных Василий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Семиколенных Игнатий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Семиколенных Ираида Васильевна

Мать ребёнка: Семиколенных Клавдия Филлиповна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Семиколенных Николай Васильевич

Мать ребёнка: Семиколенных Клавдия Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семиколенных Клавдия Филлиповна

Смерть
1980
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