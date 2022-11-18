Шавшина Мария Петровна
Место рожденияКаран
Дата рождения29.09.1935
Дата смерти18.11.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1935
Отец: Шестаев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Шавшина Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1961
Дочь: Смирнова (Шавшина) Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1964
Сын: Шавшин Александр Борисович
Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1967
Дочь: Шавшина Галина Борисовна
Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1973
Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович
Смерть
18.11.2022