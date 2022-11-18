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Шавшина Мария Петровна

Место рождения

Каран

Дата рождения

29.09.1935

Дата смерти

18.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1935

Отец: Шестаев Пётр

Мать: Шестаева (Кутузова) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавшин Борис Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавшин Пётр Борисович

Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович

Калиновка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Шавшина Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович

Калиновка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1961

Дочь: Смирнова (Шавшина) Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович

Калиновка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1964

Сын: Шавшин Александр Борисович

Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович

Калиновка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1967

Дочь: Шавшина Галина Борисовна

Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович

Калиновка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1973

Сын: Шавшин Иван Борисович

Отец ребёнка: Шавшин Борис Петрович

Крымский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.11.2022
Крымский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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