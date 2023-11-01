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Пыжев Никифор Лазаревич
Пыжев Никифор Лазаревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1838
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Лазарь Иванович
1792 г.р.
Мать
Евдокия Федоровна
1794 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Пыжев Лазарь Иванович
Мать:
Евдокия Федоровна
Смерть
1838
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