Пыжев Никифор Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Никифор Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пыжев Лазарь Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Смерть
1838
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