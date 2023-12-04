Лепшина Тамара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепшина Тамара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1971

Сын: Лепшин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лепшин Николай Самуилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшин Эдуард

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Лепшин Николай Самуилович

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