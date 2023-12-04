Лепшина Тамара Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1971
Отец ребёнка: Лепшин Николай Самуилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшин Эдуард
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Лепшин Николай Самуилович