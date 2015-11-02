Луконин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуконин Геннадий Иванович

Луконин Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1939

Дата смерти

02.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1939

Отец: Луконин Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1966

Сын: Луконин Игорь Геннадиевич

Мать ребёнка: Луконина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луконина Нина Григорьевна

Смерть
02.11.2015