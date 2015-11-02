Луконин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1939
Дата смерти02.11.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1939
Отец: Луконин Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1966
Сын: Луконин Игорь Геннадиевич
Мать ребёнка: Луконина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луконина Нина Григорьевна
Смерть
02.11.2015