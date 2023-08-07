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Латинский Поликарп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1859

Дата смерти

24.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859

Отец: Латинский Андрей Павлович

Мать: Латинская Степанида Степановна

Рождение ребёнка
21.06.1879

Сын: Латинский Иоанн Поликарпович

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
19.09.1883

Дочь: Латинская Пелагея Поликарповна

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1887

Дочь: Латинская Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
10.07.1889

Сын: Латинский Владимир Поликарпович

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
23.10.1891

Сын: Латинский Стефан Поликарпович

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Латинская Евфросинья Поликарповна

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Латинский Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
21.08.1896

Дочь: Латинская Наталья Поликарповна

Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латинская Прасковья Андреевна

Смерть
24.11.1912
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