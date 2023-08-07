Латинский Поликарп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1859
Дата смерти24.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1859
Рождение ребёнка
21.06.1879
Сын: Латинский Иоанн Поликарпович
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
19.09.1883
Дочь: Латинская Пелагея Поликарповна
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1887
Дочь: Латинская Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1889
Сын: Латинский Владимир Поликарпович
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1891
Сын: Латинский Стефан Поликарпович
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Латинская Евфросинья Поликарповна
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
20.08.1894
Сын: Латинский Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.1896
Дочь: Латинская Наталья Поликарповна
Мать ребёнка: Латинская Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1912