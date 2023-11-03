Каликин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1914

Дочь: Сухова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Каликина Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Каликина Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каликина Анисья

Смерть
Неизвестно
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