Каликин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1914
Дочь: Сухова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Каликина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Каликина Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каликина Анисья
Смерть
Неизвестно