Филина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1991
Отец: Филин Сергей Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.2013
Отец ребёнка: Иванов Евгений Вячеславович
Рождение ребёнка
13.08.2019
Сын: Иванов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Иванов Евгений Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно