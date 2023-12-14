Филина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1991

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1991 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1991

Отец: Филин Сергей Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.2013

Сын: Иванов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Иванов Евгений Вячеславович

Рождение ребёнка
13.08.2019

Сын: Иванов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Иванов Евгений Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Евгений Вячеславович

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