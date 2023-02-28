Пчельников Иннокентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчельников Иннокентий Петрович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчельников Павел Иннокентьевич

Мать ребёнка: Малинина Александра Варсонофьевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Евдокия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Малинина Александра Варсонофьевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Александра Варсонофьевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
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