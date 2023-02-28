Пчельников Иннокентий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчельников Павел Иннокентьевич
Мать ребёнка: Малинина Александра Варсонофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Евдокия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Малинина Александра Варсонофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно