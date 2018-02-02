Груздева (Алексеева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Алексеева) Галина Ивановна

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Место рождения

Дедовичи, Солигорский район, Минская область

Дата рождения

14.05.1941

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедовичи, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.05.1960

Дочь: Черная Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Груздев Евгений Семенович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.1968

Сын: Груздев Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Груздев Евгений Семенович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Евгений Семенович

Смерть
02.02.2018
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область