Груздева (Алексеева) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.05.1941
Дата смерти02.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1960
Дочь: Черная Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Груздев Евгений Семенович
Рождение ребёнка
23.08.1968
Отец ребёнка: Груздев Евгений Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2018