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Скидан Харитон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1897

Отец: Скидан Петр Евменьевич

Мать: Скидан Феодора Демидовна

Рождение ребёнка
24.01.1928

Сын: Скидан Николай Харитонович

Мать ребёнка: Скидан Евдокия Логвиновна

Рождение ребёнка
29.09.1933

Сын: Скидан Василий Харитонович

Мать ребёнка: Скидан Евдокия Логвиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скидан Пелагея Харитоновна

Мать ребёнка: Скидан Евдокия Логвиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скидан Евдокия Логвиновна

Смерть
Неизвестно
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