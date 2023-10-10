Скидан Харитон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1897
Отец: Скидан Петр Евменьевич
Мать: Скидан Феодора Демидовна
Рождение ребёнка
24.01.1928
Сын: Скидан Николай Харитонович
Мать ребёнка: Скидан Евдокия Логвиновна
Рождение ребёнка
29.09.1933
Сын: Скидан Василий Харитонович
Мать ребёнка: Скидан Евдокия Логвиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скидан Пелагея Харитоновна
Мать ребёнка: Скидан Евдокия Логвиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно