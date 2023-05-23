Корейш (Вадковская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корейш (Вадковская) Анна Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская империя

Дата рождения

10.11.1841

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1841

Отец: Вадковский Иван Яковлевич

Мать: Вадковская Александра Александровна

Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение
18.11.1841
Исакиевский собор
Бракосочетание
12.06.1864

Муж: Корейш Николай Андреевич

Рождение ребёнка
06.12.1865

Сын: Светлейший Князь Меншиков-Корейш Иван Николаевич

Отец ребёнка: Корейш Николай Андреевич

Москва
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бостельман Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Корейш Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Корейш Николай Андреевич