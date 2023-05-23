Корейш (Вадковская) Анна Ивановна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская империя
Дата рождения10.11.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1841
Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение
18.11.1841
Исакиевский собор
Бракосочетание
12.06.1864
Рождение ребёнка
06.12.1865
Сын: Светлейший Князь Меншиков-Корейш Иван Николаевич
Отец ребёнка: Корейш Николай Андреевич
Москва
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Бостельман Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Корейш Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Корейш Николай Андреевич