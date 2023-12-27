Рогозин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Петр

Рогозин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рогозин Демьян

Мать: Рогозина Анисья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close