(Хасанова) Бибигазиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1897
Сын: Ибрагим
Отец ребёнка: Шагабутдин (Шигабетдин)
Рождение ребёнка
25.10.1898
Сын: Мулламухамет
Отец ребёнка: Шагабутдин (Шигабетдин)
Рождение ребёнка
13.12.1906
Сын: Гарафутдин
Отец ребёнка: Шагабутдин (Шигабетдин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно