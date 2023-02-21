(Хасанова) Бибигазиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасанова) Бибигазиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1897

Сын: Ибрагим

Отец ребёнка: Шагабутдин (Шигабетдин)

Рождение ребёнка
25.10.1898

Сын: Мулламухамет

Отец ребёнка: Шагабутдин (Шигабетдин)

Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Гарафутдин

Отец ребёнка: Шагабутдин (Шигабетдин)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагабутдин (Шигабетдин)

Смерть
Неизвестно
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