Рахметуллин Хабибулла
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Хисаметдинов Афзалетдин Хабибуллович
Мать ребёнка: Рахметуллина (Насибулина) Гульмеш
Рождение ребёнка
10.09.1916
Сын: Хисаметдинов Хамза Хабибуллович
Мать ребёнка: Рахметуллина (Насибулина) Гульмеш
Смерть
Неизвестно