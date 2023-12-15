Бондарцев Александр Иванович
Место рожденияКульджа, городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Дата рождения14.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Кульджа, городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Развод
20.12.2016
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности