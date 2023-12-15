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Бондарцев Александр Иванович

Место рождения

Кульджа, городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Дата рождения

14.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Кульджа, городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Развод
20.12.2016

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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