Елена Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Максим Антонов

Мать: Фекла Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838