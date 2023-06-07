Елена Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: Максим Антонов
Мать: Фекла Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838