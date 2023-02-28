Dorfman Mekhel Mikhel
Место рождения
Дата рождения15.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1879
Отец: Dorfman Gedale
Мать: Dorfman Ekheved
Бракосочетание
31.08.1903
Жена: Dorfman Maryem Miriam
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Ekheved
Мать ребёнка: Dorfman Maryem Miriam
Рождение ребёнка
30.01.1908
Дочь: Tauba
Мать ребёнка: Dorfman Maryem Miriam
Смерть
Неизвестно