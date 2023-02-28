Dorfman Mekhel Mikhel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorfman Mekhel Mikhel

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

15.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1879

Отец: Dorfman Gedale

Мать: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
31.08.1903

Жена: Dorfman Maryem Miriam

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Ekheved

Мать ребёнка: Dorfman Maryem Miriam

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
30.01.1908

Дочь: Tauba

Мать ребёнка: Dorfman Maryem Miriam

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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