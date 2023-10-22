Мусина Клара Тимерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусина Клара Тимерхановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1978

Дочь: Габдулкадырова Гульнара Галинуровна

Отец ребёнка: Мусин Галинур Зиганурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альметова Лилия Галинуровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусина Гузель Галинуровна

Отец ребёнка: не указан

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