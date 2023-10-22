Мусина Клара Тимерхановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1978
Дочь: Габдулкадырова Гульнара Галинуровна
Отец ребёнка: Мусин Галинур Зиганурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альметова Лилия Галинуровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусина Гузель Галинуровна
Отец ребёнка: не указан