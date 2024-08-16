Целикова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1877

Дочь: Голубина (Целикова) Глафира Дмитриевна

Отец ребёнка: Целиков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
01.12.1878

Сын: Целиков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Целиков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Целиков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Целиков Дмитрий Герасимович

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