Целикова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1877
Дочь: Голубина (Целикова) Глафира Дмитриевна
Отец ребёнка: Целиков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
01.12.1878
Сын: Целиков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Целиков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
21.03.1887
Сын: Целиков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Целиков Дмитрий Герасимович