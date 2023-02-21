Арефьев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1980

Отец: Арефьев Петр Александрович

Мать: Арефьева Наталья

Рождение ребёнка
10.06.2003

Дочь: Арефьева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Арефьева Ирина

Рождение ребёнка
09.08.2010

Дочь: Арефьева Полина Михайловна

Мать ребёнка: Арефьева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Ирина

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