Арефьев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1980
Отец: Арефьев Петр Александрович
Мать: Арефьева Наталья
Рождение ребёнка
10.06.2003
Дочь: Арефьева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Арефьева Ирина
Рождение ребёнка
09.08.2010
Дочь: Арефьева Полина Михайловна
Мать ребёнка: Арефьева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арефьева Ирина