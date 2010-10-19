Рябченко Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябченко Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1913

Дата смерти

19.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1913

Отец: Тодосьев Григорий Матвеевич

Мать: Тодосьева Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1935

Дочь: Рябченко Галина Федоровна

Отец ребёнка: Рябченко Федор Венедиктович

Рождение ребёнка
04.09.1940

Сын: Рябченко Борис Федорович

Отец ребёнка: Рябченко Федор Венедиктович

Рождение ребёнка
19.04.1947

Сын: Рябченко Юрий Федорович

Отец ребёнка: Рябченко Федор Венедиктович

Смерть
19.10.2010
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