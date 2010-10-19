Рябченко Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1913
Дата смерти19.10.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1913
Рождение ребёнка
11.09.1935
Дочь: Рябченко Галина Федоровна
Отец ребёнка: Рябченко Федор Венедиктович
Рождение ребёнка
04.09.1940
Отец ребёнка: Рябченко Федор Венедиктович
Рождение ребёнка
19.04.1947
Отец ребёнка: Рябченко Федор Венедиктович
Смерть
19.10.2010