Клейн (Klein) Друзилла (Drusilla)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1641 ст.
Муж: Херт Якоб
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гран-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.05.1642 ст.
Сын: Херт Вендель
Отец ребёнка: Херт Якоб
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно