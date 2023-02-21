Клейн (Klein) Друзилла (Drusilla) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн (Klein) Друзилла (Drusilla)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1603 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1641 ст.

Муж: Херт Якоб

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гран-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.05.1642 ст.

Сын: Херт Вендель

Отец ребёнка: Херт Якоб

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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