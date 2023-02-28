Никольский Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольский Николай Владимирович

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Место рождения

Юрмекейкино, Моргаушский район, Чувашская Республика

Дата рождения

19.05.1878

Дата смерти

02.11.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрмекейкино, Моргаушский район, Чувашская Республика
Место жительства
С 1893 по 1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1893
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
02.11.1961
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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