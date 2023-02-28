Никольский Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения19.05.1878
Дата смерти02.11.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893 по 1961
Место жительства
По 1893
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
02.11.1961