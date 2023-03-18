Кильдяшев Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кильдяшев Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1988

Сын: Кильдяшев Максим Андреевич

Мать ребёнка: Приходько Людмила Александровна

Каменночерновский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно