Кильдяшев Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1988
Сын: Кильдяшев Максим Андреевич
Мать ребёнка: Приходько Людмила Александровна
Каменночерновский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно