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Федорова Нинеля Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1925

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925

Отец: Лысянский Иван Николаевич

Мать: Лысянская Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
08.05.1955

Дочь: Вороненкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай Семенович

Рождение ребёнка
24.09.1957

Дочь: Федорова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Федоров Николай Семенович

Рождение ребёнка
03.11.1959

Сын: Федоров Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Николай Семенович

Смерть
1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния