Федорова Нинеля Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1925
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925
Рождение ребёнка
08.05.1955
Дочь: Вороненкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай Семенович
Рождение ребёнка
24.09.1957
Дочь: Федорова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Федоров Николай Семенович
Рождение ребёнка
03.11.1959
Сын: Федоров Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Федоров Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния