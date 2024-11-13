Злобин Архип Сергеевич 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобин Архип Сергеевич

Место рождения

в.п. Сухановский, Глазовская округа, Ухтымская волость, Вятская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Злобин Сергей Матвеевич

Мать: Злобина Матрона Трофимовна

в.п. Сухановский, Глазовская округа, Ухтымская волость, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1802/search?id_place=1009022
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Георгий Архипович

Мать ребёнка: Злобина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Андрей Архипович

Мать ребёнка: Злобина ?

Смерть
Неизвестно

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