Злобин Архип Сергеевич
Место рожденияв.п. Сухановский, Глазовская округа, Ухтымская волость, Вятская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
в.п. Сухановский, Глазовская округа, Ухтымская волость, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1802/search?id_place=1009022
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Злобина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Злобина ?
Смерть
Неизвестно