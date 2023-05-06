Степанищев Семен Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанищев Семен Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанищев Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанищев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Степанищева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанищева Мария Григорьевна

Киселевка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно