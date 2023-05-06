Степанищев Семен Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанищев Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанищев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Степанищева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Киселевка, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно