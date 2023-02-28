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Бесчастнова Роксана Абдуллаевна
Бесчастнова Роксана Абдуллаевна
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Место рождения
Свободный
, город Свободный, Амурская область
Дата рождения
29.01.1994
Пол
Женский
Отец
Тажибаев Абдуллажан Давлетбаевич
1970 г.р.
Мать
Бесчастнова Евгения Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1994
Отец:
Тажибаев Абдуллажан Давлетбаевич
Мать:
Бесчастнова Евгения Евгеньевна
Свободный
, город Свободный, Амурская область
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