Калмыкова (Дубовицкая) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Дубовицкая) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1926

Отец: Дубовицкий Никита Михайлович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
07.01.1948

Сын: Калмыков Александр Иванович

Отец ребёнка: Калмыков Иван

Рождение ребёнка
08.03.1950

Дочь: Калмыкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Калмыков Иван

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Калмыкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Калмыков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Иван

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