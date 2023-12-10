Калмыкова (Дубовицкая) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1926
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1926
Отец: Дубовицкий Никита Михайлович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
07.01.1948
Сын: Калмыков Александр Иванович
Отец ребёнка: Калмыков Иван
Рождение ребёнка
08.03.1950
Дочь: Калмыкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Калмыков Иван
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Калмыкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Калмыков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмыков Иван