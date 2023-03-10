Сидор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельян Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Сидоров
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно