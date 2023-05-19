Хомыльков Гурий Азарьевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Попал в плен (военное)
27.06.1941
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутоярова Нина Гурьевна
Мать ребёнка: Хомылькова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Гурьевна
Мать ребёнка: Хомылькова Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область