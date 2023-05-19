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Хомыльков Гурий Азарьевич

Место рождения

Песочная, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Хомыльков Азар Семенович

Мать: Хомылькова Анна Михайловна

Песочная, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд
Попал в плен (военное)
27.06.1941
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутоярова Нина Гурьевна

Мать ребёнка: Хомылькова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Гурьевна

Мать ребёнка: Хомылькова Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомылькова Мария Владимировна

Смерть
1978
Глинка, Глинковский муниципальный район, Смоленская область