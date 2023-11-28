Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Смирнова Елена Германовна

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
25.01.1873

Сын: Василий Германович

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.

Сын: Меньшов Иван Германович

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
21.01.1876

Дочь: Соколова Мария Германовна

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Ольга Германовна

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1878 ст.

Дочь: Меньшова Параскева Германовна

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
24.12.1880

Сын: Меньшов Василий Германович

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
29.11.1882

Дочь: Анастасия Германовна

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1884

Дочь: Ирина Германовна

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
13.05.1892

Сын: Cимеон Гераманович

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
?.08.1990

Сын: Николай Германович

Отец ребёнка: Герман Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман Яковлевич

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