Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Смирнова Елена Германовна
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
25.01.1873
Сын: Василий Германович
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
02.08.1874 ст.
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1876
Дочь: Соколова Мария Германовна
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Ольга Германовна
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1878 ст.
Дочь: Меньшова Параскева Германовна
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
24.12.1880
Сын: Меньшов Василий Германович
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1882
Дочь: Анастасия Германовна
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1884
Дочь: Ирина Германовна
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
13.05.1892
Сын: Cимеон Гераманович
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
?.08.1990
Сын: Николай Германович
Отец ребёнка: Герман Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герман Яковлевич