Бутенко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бутенко Сергей

Мать ребёнка: Филатова Домна Иванова

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бутенко Александр Федоров

Мать ребёнка: Филатова Домна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Домна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно