Бутенко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бутенко Сергей
Мать ребёнка: Филатова Домна Иванова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бутенко Александр Федоров
Мать ребёнка: Филатова Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Домна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно