Халиуллин Гумар Миннашевич
Место рожденияБольшие Селенгуши (Очиле), Пановской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рождения06.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1918
Отец: Халиуллин Миннаша
Мать: Магруй
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайникамал
Рождение ребёнка
02.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайникамал
Смерть
Неизвестно