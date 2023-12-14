Чехренова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧехренова Екатерина Ивановна

Чехренова Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чехренов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Эйстрах Александр Романович

Отец ребёнка: Эйстрах Роберт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эйстрах Мария Робертовна

Отец ребёнка: Эйстрах Роберт Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эйстрах Сестра Робертовна

Отец ребёнка: Эйстрах Роберт Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close