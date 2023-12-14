Чехренова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чехренов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1922
Сын: Эйстрах Александр Романович
Отец ребёнка: Эйстрах Роберт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эйстрах Мария Робертовна
Отец ребёнка: Эйстрах Роберт Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эйстрах Сестра Робертовна
Отец ребёнка: Эйстрах Роберт Иванович
Смерть
Неизвестно