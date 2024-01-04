Паньков Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаньков Павел Васильевич

Паньков Павел Васильевич

Место рождения

Ерзовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.08.1923

Дата смерти

20.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923

Отец: Паньков Василий Петрович

Мать: не указана

Ерзовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1946

Сын: Паньков Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Панькова Раиса Григорьевна

Частые, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькова Раиса Григорьевна

Смерть
20.03.1989
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close