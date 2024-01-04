Паньков Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1923
Дата смерти20.03.1989
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923
Отец: Паньков Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1946
Сын: Паньков Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Панькова Раиса Григорьевна
Частые, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1989
Пермь, Пермский, Пермский край